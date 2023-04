‘Santa’: Comune di Portofino e Avis di Santa donano due barche all’Argus

Tre imbarcazioni nuove per la Canottieri Argus 1910 di Santa Margherita Ligure, donate da altrettanti sponsor che volevano ringraziare in questo modo la società sportiva per il lavoro che svolge ogni giorno a favore della gioventù del Tigullio. La cerimonia di inaugurazione è stata fatta alle 18 di sabato 15 aprile, in Calata Porto: a benedire i natanti è stato padre Giorgio, del convento dei frati Cappuccini di Santa Margherita.

Le nuove barche sono un doppio, e due singoli 720 destinati ad atleti dai 9 ai 13 anni. Una barca è stata donata dal Comune di Portofino, che si distingue in questo modo per essere il primo ente locale della zona a fare una cosa del genere; per il Comune di Portofino era presente il funzionario Gaioni. Una seconda imbarcazione è stata donata dall’Avis di Santa Margherita, presente alla cerimonia con la presidentessa Marta Gambarini.

