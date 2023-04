Sassello 2023, ecco il programma della lista per Gian Marco Scasso sindaco

Sassello. “La conoscenza e l’affetto nei confronti del nostro Paese, delle sue frazioni e delle persone che vi abitano ci hanno spinto ad intraprendere questa importante avventura, per coniugare esperienza, entusiasmo e voglia di fare. In una stagione di forte disaffezione per l’amministrazione del bene pubblico il primo obiettivo di “Noi per Sassello ” sarà quello di garantire disponibilità e capacità di ascolto verso i cittadini. Consapevoli di essere in un periodo di crisi della partecipazione, oltre che economica e sociale, ci presentiamo al servizio dei nostri concittadini con una compagine di volti nuovi animati da tanto entusiasmo, ma allo stesso tempo mettendo a disposizione serietà ed esperienza per rispondere in modo concreto ai bisogni del territorio”. Lo si legge in una nota della lista “Noi per Sassello”.

“Siamo di fronte ad un periodo di continui cambiamenti nella gestione amministrativa e dei servizi ai cittadini, questo richiederà condivisione con il personale in organico, valorizzando non solo il patrimonio di risorse umane, che rappresentano l’esperienza e la competenza, ma anche una cultura organizzativa flessibile e orientata all’innovazione nelle logiche di efficienza ed efficacia”, fanno sapere.

