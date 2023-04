Sanremo. Incidente nel pomeriggio in corso Cavallotti, davanti al deposito della Riviera Trasporti. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter si è schianto contro un’auto. Ad avere la peggio la ragazza che era alla guida del suo motorino che è stata trasportata al pronto soccorso di Sanremo

