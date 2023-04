Sicurezza, Regione Liguria approva il nuovo ordinamento con la riforma dei gradi della polizia locale

Liguria. Via libera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza Andrea Benveduti, alla riforma dei Gradi della Polizia Locale, necessaria a seguito delle modifiche apportate dal nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali che abolisce la vecchia classificazione del personale in base alle categorie A-B-C-D.

“Per conciliare le esigenze dei piccoli e dei grandi comuni, Regione Liguria ha avviato una riforma che privilegia, per l’attribuzione dei gradi, il merito, la formazione e l’anzianità di servizio, e non più le posizioni economiche possedute dagli operatori di Polizia Locale in ogni singolo comune – spiega l’assessore regionale alla Sicurezza Andrea Benveduti – Un provvedimento complesso, condiviso con i comandanti delle Polizie Locali e i sindacati rappresentativi, che personalmente ringrazio per aver contribuito fattivamente, in appoggio ai nostri tecnici, alla redazione di questa riforma molto attesa”.

