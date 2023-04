Tarros, è tutto bellissimo. La promozione è cosa fatta

Finisce con le lacrime di gioia del presidentissimo Danilo Caluri, una vita alla guida della sua Tarros, che libera una gioia incontenibile dopo tanti anni di sacrifici e passione. Finisce con l’invasione di campo dei tifosi spezzini, ebbri di gioia per un epilogo agognato che manda la principale squadra di pallacanestro maschile cittadina nella nuova serie B che prenderà il via dalla prossima stagione. Finisce con i giocatori bianconeri che sollevano il proprio coach Andrea Scocchera, gran maestro di questa stagione che rimarrà a suo modo nella storia insieme ai protagonisti sul parquet di Via Parma, pieno in ogni ordine di posto come ai vecchi tempi anche se a ben guardare non è mai mancato l’apporto durante i lunghi mesi di questa stagione. Come detto, si aprono le porte della nuova serie B interregionale, che sarà ancora quarto livello ma si preannuncia ben più competitivo dell’attuale serie C Gold visto che ai nastri di partenza ci saranno squadre che quest’anno hanno calcato la serie B.

