Tennis, la sanremese Angelica Sara trionfa a Santo Domingo

Sanremo. Piccoli talenti liguri crescono e la sanremese Sara Angelica, soprannominata Geky, ha colpito ancora salendo sul gradino più alto del podio durante il torneo ITF Junior che si è svolto a Santo Dominigo conquistando così il secondo titolo della carriera in singolare su tre tornei disputati. La sanremese ha prevalsoin finale, sulla canadese Dylan Gelber con il punteggio di 6-1 7-5. Una settimana di gare durissime dove Geky ha perso soltanto un set in semifinale contro la statunitense Vijayakumar.Per il giovane talento ligure si tratta del secondo trofeo ITF dopo quello conquistato in Arabia Saudita, a Jedddah, lo scorso novembre.

Grazie a questo successo, la giovane Angelica farà un importante balzo in avanti nella classifica mondiale, entrando da lunedì tra le prime 800 giocatrici Under 18.

