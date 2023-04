Torna grande Ventimiglia, teatro pieno per il candidato sindaco del centrodestra Flavio Di Muro

Ventimiglia. Il teatro della città di confine gremito ha accolto la presentazione del candidato sindaco del centrodestra Flavio Di Muro, che ha portato sul palco la sua coalizione, formata da cinque liste con una squadra di ottanta candidati consiglieri.

«A Ventimiglia si è arrivati a delle elezioni anticipate perché evidentemente la precedente amministrazione ha scontato problemi di dialogo, di coerenza e di compattezza al suo interno e quindi questo certamente la città lo sta scontando e pagando – ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Oggi scommettiamo su un giovane candidato che ha una lunga esperienza a fianco della mia amministrazione è stato con Edoardo Rixi in Regione, al Ministero, è stato parlamentare della Repubblica: quindi un ragazzo che ha un presente che è Ventimiglia, un luogo importante, dove certo bisogna investire molto e che può essere centrale per la crescita e lo sviluppo di un intero territorio. Credo che sia, per uscire da anni un po’ convulsi e confusi, la risposta migliore ed efficace per dare alla città un buon governo».

