Ventimiglia, grande festa alla Fondazione Chiappori per 101 anni di nonna Maria Concetta

Ventimiglia. Grande festa alla Rsa Fondazione Chiappori di Latte per i 101 anni di nonna Maria Concetta che ha festeggiato circondata dall’affetto dei suoi familiari in particolare dei nipoti e pronipoti. Per l’occasione sono state preparate due torte e addobbato il salone a festa. Palloncini, festoni , fiori e cendeline per celebrare non solo questo importante traguardo ma anche la bellezza e l’importanza dei nonni che sono sempre importanti nella vita familiare. Presente alla festa di compleanno anche il Presidente della Fondazione Nico Martinetto, i dipendenti e gli altri ospiti della struttura.

