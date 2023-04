Bonus trasporti, riapre la piattaforma ministeriale. Atc predispone gli sportelli

A partire da oggi lunedì 17 aprile, il Ministero del Lavoro ha riaperto la piattaforma per richiedere il bonus trasporti per il rinnovo di abbonamenti del trasporto pubblico. Per far fronte alle numerose richieste che verranno effettuate da parte dell’utenza interessata, l’Azienda ha già abilitato alle operazioni necessarie tutti gli sportelli presenti nella biglietteria di Piazza Chiodo. Per coloro, invece, che non hanno i requisiti per l’ottenimento del bonus, si ricorda che è possibile rinnovare l’abbonamento ATC sia on line (sempre accedendo al sito aziendale) che presso le rivendite autorizzate e gli uffici postali della Provincia (indirizzi consultabili sul sito aziendale o telefonando allo 0187522588). Tutte le informazioni per la fruizione del bonus sono disponibili sul sito www.atcesercizio.it .

