Carcare, a villa Maura progetto espositivo su Barrili: “In cantiere da tempo”

Carcare. Visita della Soprintendenza ai Beni Archivistici e Bibliografici della Liguria, questa mattina a Carcare a Villa Maura.

“Abbiamo coinvolto la Soprintendenza regionale per un progetto espositivo che abbiamo in cantiere da tempo” spiega l’Assessore alla Cultura del Comune di Carcare Giorgia Ugdonne. “Il Museo Barrili è una pietra miliare della cultura carcarese, e proprio nell’ottica della promozione e valorizzazione dello stesso, abbiamo pensato di organizzare un evento che possa far conoscere un lato insolito e poco conosciuto di Anton Giulio Barrili, storico, politico, letterato e patriota garibaldino che ha avuto la sua ultima dimora proprio nella nostra Villa Maura, sede della attuale Biblioteca carcarese”.

» leggi tutto su www.ivg.it