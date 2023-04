Da martedì i servizi on-line del Comune di Sarzana avranno una nuova veste grafica conforme alle linee guide Agid

Da domani 18 aprile 2023, nel rispetto delle disposizioni normative, sul web-site dell’ente (www.comune.sarzana.sp.it), sarà attiva la nuova grafica conforme alle linee guida Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) relativa ai servizi on-line ai quali i cittadini possono accedere direttamente da casa. Gli “sportelli” on-line, grazie alla nuova grafica intuitive e interfaccia user friendly, garantiranno una navigazione semplice e funzionale, immediatezza d’uso e capacità adattiva dei contenuti, in modo automatico, ai diversi dispositivi (pc, tablet, smartphone). Accessibilità, affidabilità, trasparenza, sicurezza, semplicità di consultazione ed esperienza d’uso , integrazione con le piattaforme abilitanti (SPID, CIE, PagoPA), sono gli obiettivi che il Comune di Sarzana ha voluto raggiungere con la nuova grafica dei Servizi on Line affinché i cittadini possano beneficiarne di tutti i vantaggi ed usufruire di servizi pubblici digitali di semplice consultazione e facile accesso, equi e inclusivi per tutti i cittadini. Da domani saranno attivati e accessibili con le nuove funzionalità l’Albo on line, la sezione consultazione atti, i tributi, anagrafe e Amministrazione Trasparente, Successivamente verranno adattati alla nuova grafica lo Sportello Unico Edilizia, la sezione servizi a domanda individuale e le istanze on line.

