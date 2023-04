Lo scienziato Pasini al Parentucelli-Arzelà: “Tema del clima deve essere in cima all’agenda politica”

“Oggi all’Istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana abbiamo tenuto a battesimo il nuovo Centro studi sul cambiamento climatico e la sostenibilità, una realtà scolastica ma aperto alla comunità e a tutta la cittadinanza”. Così Massimo Caleo, docente dell’istituto che stamani ha coordinato il convegno al quale ha preso parte anche Antonello Pasini, uno dei più importanti scienziati mondiali del clima, membro del C.N.R. “Lo abbiamo fatto – ha proseguito – assieme alle due università di Pisa e di Genova, oltre a un comitato tecnico scientifico di straordinaria importanza che vede la partecipazione di personaggi come Ermete Realacci, Papik Genovesi, Giampiero Sammuri, Alessandro Bratti, Laura Genovesi, Laura Ricci, Patrizio Scarpellini, insomma tutte persone che hanno avuto a che fare con il mondo ambientalista e il mondo legato al cambiamento climatico. La cosa veramente interessante, oltre la collaborazione con l’università, è stata la presenza di Antonello Pasini che uno dei più importanti e prestigiosi scienziati del clima che lavora al CNR. Pasini è una persona conosciuta per la sua autorevolezza, riconosciuta in Italia e nel mondo, Credo che oggi sia stata una buona opportunità per la nostra scuola e per la nostra comunità e sia stata una giornata molto interessante grazie ai contributi scientifici che sono arrivati e sicuramente una iniziativa di buon auspicio per il futuro”.

“Abbiamo parlato di cambiamenti climatici in generale – ha detto al termine Pasini – vedendo soprattutto quali sono gli impatti sui territori, sugli ecosistemi, sull’uomo, cercando di capire quanto è una questione globale. Dobbiamo certamente guardare a quello che succede nella nostra Italia e lo vediamo ultimamente tra siccità e altre precipitazioni violente cosa abbiamo a che fare. Poi però dobbiamo guardare anche al di là del confine perché il clima, per esempio, nella fascia del Sael (Subsahara) sta causando anche lì migrazioni. Ci sono migrazioni per le guerre per fattori economici ma anche dal punto di vista climatico. Quindi insomma oggi abbiamo dato una spolverata in generale a questi ragazzi che poi avranno modo con il Centro studi sui cambiamenti climatici di approfondire ulteriormente la questione. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo. Innanzi tutto, con una presa di coscienza dei problemi (stili di vita) e con l’innesco di circuiti virtuosi dal basso, di consumo, risparmio, produzione (comunità energetiche), e via dicendo. Poi, è essenziale una forte spinta sui nostri politici perché mettano questo tema in cima alla loro agenda, dato che dovranno gestire la transizione energetica”.

