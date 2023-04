Lo scrittore e cantautore Marco Rovelli ad Aulla presenta “La doppia presenza”

Si conclude giovedì 20 aprile la rassegna “Carte di Viaggio, tre libri per attraversare il mondo” con la presentazione del libro “La doppia presenza” di Marco Rovelli. L’appuntamento è alle 21 presso la Sala delle Muse, situata nel palazzo Centurione di Aulla. L’iniziativa alla sua prima edizione ha riscosso un ottimo successo di pubblico, ed è promossa dal circolo Arci Agogo Aps e dal Comune di Aulla. In quest’ultimo incontro il tema del viaggio viene affrontato, grazie al libro di Rovelli uscito nel 2022 per Arkadia, attraverso le vicende intense di Sara una diciottenne nata e cresciuta a Rozzano, nell’hinterland milanese.

I suoi genitori sono venuti dal Bangladesh, ma di quel luogo lei sa ben poco. Eppure non è totalmente italiana: gli altri non l’hanno mai fatta sentire tale, e adesso sta prendendo coscienza piena di questa sua doppia natura. Una doppia assenza, o forse una doppia presenza. Quella di Sara descritta ne La Doppia Presenza è un’identità multipla e complessa, con cui deve avere a che fare, come tanti suoi coetanei, chiamati impropriamente “G2”, seconda generazione di immigrati; dove, invece, loro non sono immigrati, ma nati in Italia, e dunque italiani. Sara ha un rapporto molto stretto, e insieme conflittuale, con suo padre Arun che, da quando è arrivato in Italia dopo un viaggio faticoso, ha sempre lavorato duramente. Ma lei di questa durezza nulla sa: non del suo lavoro, non del suo viaggio, e nemmeno della sanguinosissima guerra civile in Bangladesh nel 1971. La sua vita ruota intorno all’amore contrastato per Lorenzo e alla passione per il teatro. E sarà proprio a partire da questo che comincerà lentamente a fare i conti con la sua cultura, con tutto il rimosso che pure sta dentro di lei, e, insieme, con la sua natura di donna.

