Meteo, sulla Liguria tempo instabile con qualche possibile precipitazione. Temperature stazionarie

Liguria. Permane una circolazione ciclonica sull’Italia meridionale in graduale assorbimento, che continua ad esporre la Liguria a passaggi nuvolosi da est con qualche locale episodio di instabilità pomeridiana.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi martedì 18 aprile avremo cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con maggiori spazi di sereno sul centro-ponente costiero. Durante le ore centrali della giornata intensificazione della nuvolosità nelle zone interne in sconfinamento sulla costa genovese e del levante, dove non si esclude la possibilità di qualche piovasco o breve scroscio. Instabilità pomeridiana più organizzata tra le Alpi Liguri e Marittime. Schiarite quasi ovunque in serata.

