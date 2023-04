Montalto Carpasio, il consigliere Lupano non si ricandida. Le motivazioni

Montalto Carpasio. Davide Lupano, consigliere di opposizione, comunica che non si ricandiderà alle prossime elezioni amministrative previste per maggio «Decisione ponderata che non lascia comunque spazio ad un ulteriore impegno elettorale. Sono stati cinque anni di costante dedizione dove si sono potute visionare le varie sfaccettature dell’attività amministrativa di un piccolo Comune, se non altro, piaccia o non piaccia, da prospettive differenti da coloro che le hanno gestite in prima persona».

Continua la nota stampa «Impegno quindi tanto faticoso quanto pieno di eventi e circostanze meritevole di verifiche e che talvolta hanno anche restituito utilità per il fine primario del compito istituzionale ricoperto: l’interesse pubblico. Una bella esperienza nel settore in cui da principio ero ben consapevole dei miei limiti, tuttavia con il tempo ho affinato una sufficiente padronanza nel ruolo per poter meglio comprendere il complesso sistema della Pubblica Amministrazione a livello locale e l’esistenza di talune dinamiche. Pertanto ad un mese dalle elezioni non resta che augurare al futuro Sindaco eletto un buon lavoro, certo che la presenza di una seconda lista di “controllo” sia funzionale e di buon auspicio (è giusto però sapere che una seconda lista è altresì cosa fondamentale per risolvere problemi tecnici di un “non raggiungimento del quorum”. Con votanti al di sotto del 50% ed un’unica lista subentrerebbe un Commissario prefettizio per 5 anni). Pertanto sono certo che con queste condizioni favorevoli, il rieletto Sindaco non potrà che ottenere risultati di gestione ancor migliori rispetto a quelli apprezzabili già raggiunti nel quinquennio ormai in scadenza».

» leggi tutto su www.riviera24.it