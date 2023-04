Murati vivi: “Le Basi blu interessano alle persone, poco alla politica”. Presenti a Marola quattro consiglieri comunali, ma nessun parlamentare

“Nella suggestiva Società di Mutuo soccorso di Marola, ‘Il golfo ai poeti’, l’ebook di William Domenichini, è stato raccontato dai Murati Vivi. Non poteva essere altrimenti. Un libro che racconta come la nostra città si sia trasformata da incantevole luogo di cultura e di poesia in una città militarizzata”. E’ quanto si legge in una nota dei Murati vivi, l’associazione che da anni si batte per migliorare le condizioni dei residenti di Marola, separati dal mare dal muro dell’arsenale militare.

“Non solo una presentazione del libro. Una discussione ampia su ciò che fu, che è, e che sarà il golfo spezzino, in un quadro nazionale ed internazionale che parla, purtroppo, con un solo vocabolario: guerra. Sullo sfondo il destino della base spezzina, le sue criticità, le conseguenze di un progetto sbagliato, inutile e dannoso.

Una narrazione in cui si sono enunciati i fatti, dal crollo occupazionale dell’Arsenale, all’uso discutibile degli stanziamenti del Piano Brin, dall’inerzia nelle operazioni di bonifica delle criticità ambientali all’ipocrisia di Basi blu, un progetto che si prefigge di costruire semplicemente nuovi moli, in uso Nato, senza risolvere le criticità e senza mettere in discussione una gestione sconcertante dei tanti spazi inutilizzati dalla Marina militare – si legge ancora -. Ma la discussione sul profilo critico è avanzata anche con le consuete proposte che da 10 anni i Murati vivi caratterizzano la loro battaglia, e che nel libro di Domenichini sono sintetizzate, idee di riconversione economica, che siano accompagnate da utilizzo sociale degli spazi da riconvertire”.

“L’iniziativa ha visto la partecipazione del collettivo artivistico Dada Boom – proseguono i Murati vivi – . Una relazione di continuità con l’iniziativa promossa a Marola il 21 agosto 2022, Demilitarizziamo La Spezia, demilitarizziamo il mondo. Gli artivist* hanno avuto la possibilità di esporre le “controverse” opere censurate al Camec, in un contributo creativo e politico di grande rilievo, in particolare per ampliare la rete di relazione tra i comitati e le realtà spezzine con quelle limitrofe, impegnate sullo stesso terreno di lotta.

Nonostante all’iniziativa sia stato invitato il sindaco della città, Pierluigi Peracchini, del primo cittadino non si è vista l’ombra, neppure un messaggio di ringraziamento per l’invito. Non ci rammarichiamo, secondo il suo profilo Instagram era impegnato in attività istituzionali ben più importanti rispetto al banale tema delle aree militari e di Basi blu, un progetto che avrà pesanti ripercussioni sulla nostra città, senza nessun vantaggio concreto per la comunità spezzina. Non pervenuta nemmeno la senatrice Pucciarelli, nonostante il suo ruolo da sottosegretaria nel governo Draghi e attuale membro della commissione Difesa del Senato. Idem per l’onorevole Orlando, non pervenuto. Menzione speciale per l’onorevole Maria Grazia Frijia che, seppur assente, ha avuto la cortesia di rispondere all’invito motivando la sua assenza, e per il consigliere regionale Davide Natale, la cui assenza è stata giustificata e comunicata. Uniche presenze istituzionali, due consiglieri comunali del Pd e due consiglieri comunali di Leali a Spezia. Unico intervento politico, quello del consigliere regionale Roberto Centi (Lista Sansa/Leali), al quale va il nostro ringraziamento per l’impegno e l’attenzione posta alle questioni delle aree militari spezzine”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com