Nuovo crematorio a Staglieno, primo stop in Regione. Comitati preparano esposto

Genova. Torna in Consiglio regionale il dossier sul nuovo forno crematorio previsto all’interno del cimitero di Staglieno, la cui gara di affidamento dei lavori è stata portata avanti dal Comune di Genova con grande celerità mentre la stessa Regione Liguria è ancora alle prese con la regolamentazione definitiva della materia.

Oggi in commissione regionale Sanità hanno presenziato anche alcuni rappresentanti dei comitati che da tempo si battono contro la realizzazione di quest’opera, e che hanno portato in aula tutte le loro perplessità per un impianto che appare, sulla carta “sovradimensionato rispetto alle esigenze del territorio – spiegano – e che rischia di diventare un impianto industriale buono a fare profitto avvelenando l’aria della Val Bisagno“.

