Premio fotografico Nicali-Iren: 324 scatti in gara di oltre quaranta sport

Genova. Sono 324 le fotografie partecipanti alla undicesima edizione del Premio fotografico Nicali, sostenuta da Iren Luce, Gas e Servizi. Ancora una volta una partecipazione numerosa nel segno della celebrazione dei valori dello sport.

Immagini di allenamenti, gare e premiazioni, di agonisti, di giovani e di veterani, di entusiasmo, di fatica e di gioia. Oltre quaranta le discipline sportive “immortalate” dagli autori degli scatti: una vera e propria Olimpiade “fotografata” con attenzioni alle grandi emozioni e anche ai paesaggi della nostra Liguria con gli sport praticati a terra, in cielo e in mare. Tanta passione e bellezza in momenti diversi, di gare e tornei, di semplice pratica sportiva e di (tanta) amicizia.

