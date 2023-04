Rapallo: titolare di un’attività in centro, rinvenuto cadavere

Ancora una persona trovata morta in casa. A lanciare l’allarme sembra sia stata una sorella che non lo sentiva da tempo. Così nel pomeriggio il 118 con l’automedica Tango 2 e la Croce Bianca si sono recati in via Rizzo al domicilio indicato con i vigili del fuoco che hanno aperto la porta di casa. L’uomo, 54 anni, titolare dui una attività nel cuore di Rapallo, era privo di vita. Non si hanno particolari. Sul posto sono tuttavia arrivati i carabinieri. Sarà probabilmente l’autopsia a chiarire i motivi del decesso.

