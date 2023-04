Un nuovo mezzo per la Pubblica assistenza di Monterosso nel ricordo di Renzino De Simoni

Tutto pronto a Monterosso e in Pubblica assistenza per l’arrivo del suo terzo mezzo di emergenza sanitaria, “Ambulanza QTX-S”. “Grazie alle generose donazioni dei suoi sostenitori, l’organizzazione è stata in grado di acquisire un nuovo veicolo full optional con ogni strumentazione medica e attrezzatura necessaria per rispondere tempestivamente ed efficacemente a ogni emergenza sanitaria sul territorio. Avere tre mezzi d’urgenza in un territorio logisticamente complicato come Monterosso al Mare è un grande orgoglio e una grande soddisfazione per i militi della Pubblica assistenza – si legge in una nota -. Questo nuovo mezzo rappresenta una dimostrazione tangibile del supporto continuo dei donatori e della costante crescita dell’organizzazione. Il ricordo va chiaramente a Renzino De Simoni, deceduto durante la pandemia a causa di un’infezione da covid contratta proprio mentre operava per prestare il proprio soccorso. In quel periodo il gruppo della Pubblica assistenza di Monterosso era rimasto senza il proprio padre fondatore e quella che per molti sembrava la fine è diventata una rinascita e una crescita riconosciuta ormai da tutti. Questo nuovo mezzo e il supporto ricevuto dai donatori ne è la dimostrazione”.

“L’inaugurazione dell’”Ambulanza QTX-S” si terrà il venerdì 21 aprile alle 16.30 in Piazza Garibaldi a Monterosso al Mare. La Pubblica Assistenza invita tutti i suoi donatori e amici a partecipare all’evento e ad unirsi a loro nel festeggiare l’arrivo del nuovo mezzo – concludono -. Il servizio di emergenza sanitaria fornito dalla Pubblica Assistenza di Monterosso è fondamentale per la comunità, nonostante la distanza dal più vicino ospedale e le difficili condizioni delle strade. Ora con un terzo mezzo di emergenza, l’organizzazione potrà garantire un supporto adeguato a chiunque ne abbia bisogno”.

