Una famiglia per Dark, olimpionico di hula hoop

Energico, affettuoso e olimpionico di hula hoop. Il suo nome è Dark, è un incrocio amstaff di circa quattro anni e si trova canile municipale della Spezia, dove attende una famiglia che voglia conoscerlo e accoglierlo. “In un primo momento si mostra un pochino diffidente con gli estranei, ma sta facendo progressi – spiegano dall’Impronta, l’associazione che gestisce il canile dall’estate 2018 -. Basta poco per conquistarlo, qualche biscottino e qualche complimento ed ecco che si trasforma in un gran coccolone, dispensatore di baci e scodinzolate”.

Grande amante delle passeggiate – pare addirittura si metta la pettorina da solo – e bravo al guinzaglio, è quindi un cane perfetto anche per gli amanti delle avventure e della vita all’aria aperta. Come salire a conoscerlo? Contattando Anna su Whatsapp (348/7882777) e prendendo un appuntamento con l’hulahooppista di San Venerio. QUA una videopresentazione, a seguire qualche altro scatto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com