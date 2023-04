Alassio, pugno in volto al consigliere Banchio: aggressione per motivi economici

Alassio. Frattura della mano, rottura del setto nasale, ecchimosi e contusioni al volto, per una prognosi che potrebbe essere di almeno 45 giorni: è quanto trapela oggi sul caso dell’aggressione ai danni di Giovanni Banchio, noto imprenditore turistico alassino, consigliere comunale uscente e candidato alle prossime elezioni con la lista del sindaco Marco Melgrati.

Se il referto medico stilato dopo le cure prestate all’80enne fosse confermato, per l’aggressore si profila una possibile denuncia per il reato di lesioni gravi. In caso contrario spetterà alla vittima presentare la querela di parte sull’episodio. Gli agenti del commissariato alassino, che indagano sul caso, hanno redatto un verbale dettagliato sull’aggressione e raccolto le diverse testimonianze sull’accaduto.

