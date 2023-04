Ato idrico e APS, nuovo scontro: Sca e Servizi Ambientali abbandonano il CdA, Ferro sempre più nel mirino

Provincia. Non c’è pace per l’Ato idrico savonese e APS – Acque Pubbliche Savonesi: questa mattina si è consumato l’ennesimo scontro all’interno del CdA della società che dovrebbe gestire il ciclo delle acque e della depurazione. Nel mirino ancora una volta il presidente Nanni Ferro, che avrebbe inoltrato la documentazione aziendale e di possibile nuova regolamentazione solo nel tardo pomeriggio di ieri.

Per questo sia la presidente della Servizi Ambientali, Barbara Balbo, che quella di Sca srl, Emanuela Preve, hanno chiesto un rinvio della seduta per analizzare meglio i contenuti proposti. Una richiesta, però, che ha trovato la ferma opposizione del presidente Ferro, che si è rifiutato di rinviare il Consiglio di Amministrazione. A questo punto è arrivata la richiesta formale di mettere in votazione il medesimo rinvio, ma anche in questo caso la procedura è stata stoppata dallo stesso Ferro. Così le due rappresentanti delle aziende territoriali si sono alzate dal tavolo abbandonando il CdA e contestando formalmente il modus operandi del presidente.

» leggi tutto su www.ivg.it