Bucci contestato dagli operai Ansaldo, la solidarietà del centrodestra: “Fatto grave e fuori luogo”

Genova. Si moltiplicano in serata i comunicati di solidarietà al sindaco Marco Bucci, pesantemente contestato in mattinata durante la commemorazione del 25 aprile nella sede di Ansaldo Energia. Nessun commento, invece, dal diretto interessato, interpellato a margine del consiglio comunale a Palazzo Tursi.

“I fischi di oggi al sindaco di Genova Marco Bucci ad Ansaldo sono ingenerosi, fuori luogo e fuori tempo – scrive il presidente ligure Giovanni Toti -. Se l’Ansaldo oggi è una azienda ricapitalizzata, con un nuovo e capace management e pronta ad affrontare il mercato e il futuro è grazie anche, soprattutto, al paziente lavoro delle istituzioni del territorio, del dialogo con il Governo, dal rapporto di collaborazione e fiducia con i vertici di Cassa Depositi e Prestiti. Non certo per azioni di protesta illegittime e dannose per la Liguria. Azioni che spaventano invece mercati e investitori, alimentando sfiducia e paura”.

