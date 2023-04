Da Comunicazione “Camogli Civica”

“Camogli civica” si dissocia e prende le distanze da quanto sta accadendo in merito al sondaggio che in questi giorni sta raggiungendo i cittadini camogliesi.

In passato non abbiamo mai fatto uso di questo strumento e non lo faremo in futuro. Ci piace pensare di poter raccogliere nelle piazze e nelle vie della nostra città suggerimenti, critiche e opinioni senza bisogno di alcun intermediario, ma come abbiamo sempre fatto, a viso aperto, tra la gente.

» leggi tutto su www.levantenews.it