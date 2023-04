Escursionismo, al via la campagna informativa “Io cammino sicuro”

Liguria. Regione Liguria insieme al Soccorso Alpino e Speleologico, al CAI (Club Alpino Italiano) e alla FIE (Federazione Italiana Escursionismo) ha realizzato la campagna “Io cammino sicuro”, per sensibilizzare gli amanti della montagna e del trekking fornendo i principali strumenti per affrontare le escursioni con adeguata preparazione fisica e di attrezzatura. Il progetto si avvale della collaborazione degli Enti Parco Regionali, del Comune di Genova e di Agenzia In Liguria.

L’escursionismo è un settore che ha preso sempre più vigore negli ultimi anni, coinvolgendo anche utenti alle prime esperienze. “Proprio per questo il CAI, la FIE, il Soccorso Alpino e Speleologico promuoveranno e saranno presenti ad una serie di appuntamenti sulla rete sentieristica promossa dal nostro Assessorato – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Escursionismo, ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana –, che da tempo ha programmato a più riprese la cultura dell’andar per sentieri in sicurezza. I divulgatori, in modo semplice e chiaro, cercheranno di ridurre i rischi legati alla scarsa esperienza fornendo suggerimenti da mettere in atto per l’autoprotezione. Pensate che ogni 100 interventi di salvataggio circa 45 sono dovuti a cause evitabili come mancanza d’orientamento, sottovalutazione dei percorsi, stanchezza o maltempo. Per godere a pieno della bellezza naturalistica e dell’esperienza outdoor occorre infatti affrontare la camminata con consapevolezza per evitare imprudenze per sé e per gli altri. Ringrazio in particolare i nostri Uffici per la redazione del decalogo “Io cammino sicuro”, che verrà distribuito su larga scala e in più lingue con puntuali informazioni sull’autoprotezione dall’equipaggiamento, all’interpretazione dei gradi di difficoltà dei sentieri e della cartellonistica sino alla lettura corretta delle carte escursionistiche. Sono stati predisposti anche questionari che ci aiuteranno a impostare ulteriori eventuali misure di prevenzione”.

» leggi tutto su www.ivg.it