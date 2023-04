Fasce orarie e un solo senso di marcia per domare i flussi e non intasare il sentiero tra Monterosso e Vernazza

Il Sentiero verde azzurro sarà percorribile, solo in direzione Vernazza, dalle 10 alle 14 dal 22 al 25 aprile. La decisione ha lo scopo di evitare l’incrocio di flussi di camminatori che potrebbero causare situazioni critiche se concentrati nella fascia oraria di maggiore affluenza” ha precisato il Parco nazionale delle Cinque Terre. Il provvedimento è in via sperimentale, verrà applicato per il ponte della Liberazione dopo una “pasqua da incubo” e se dovesse funzionare da esperimento diventerà regolarità.

E’ quanto emerso stamani al termine dell’incontro con la presidenza e la direzione del Parco nazionale delle Cinque Terre, Donatella Bianchi e Patrizio Scarpellini, attorno al tavolo erano presenti Comando Carabinieri Forestale, Guardie Ecologiche Volontarie, Associazione nazionale Carabinieri, CAI e Soccorso Alpino e Consorzio ATI 5 Terre, le modalità di coordinamento e di controllo dei flussi sui sentieri del Parco Nazionale.

In una nota del Parco si legge: “L’iniziativa adottata nasce dalla duplice esigenza di rispondere alle richieste degli operatori dei centri di accoglienza del Parco e degli addetti presenti sui sentieri che durante lo scorso ponte pasquale si sono trovati a gestire i disagi causati dall’elevata affluenza su questo tratto del Sentiero Azzurro e consentirà di rafforzare il controllo delle presenze regolandone gli accessi. Il coordinamento dei presidi sulla rete sentieristica, diretto dal Parco, vedrà la presenza su tutti i sentieri ed in particolare sul Verde Azzurro delle donne e degli uomini del Reparto Carabinieri Parco Cinque Terre Parco, delle Guardie Ecologiche Volontarie, dei volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri, del CAI e del Soccorso Alpino e degli addetti al presidio sui sentieri del Consorzio ATI 5 Terre”.

“Nel corso della riunione di oggi, alla presenza della Presidente Bianchi e del Direttore Scarpellini, si è definita la procedura di controllo e coordinamento in vista del ponte del 25 aprile, il meccanismo di gestione degli accessi che favorirà l’efficacia e l’efficienza anche in termini di tempistiche di intervento delle squadra di soccorso in caso di infortuni o incidenti – prosegue la nota -. L’accesso controllato consentirà inoltre la verifica, il controllo e la gestione in tempo reale dei passaggi già monitorati dai contapersone presenti sui principali sentieri.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com