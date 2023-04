Festa della Liberazione, la Valpolcevera scende in piazza in corteo

Genova. “Siamo un gruppo di realtà attive sul territorio, e il 25 aprile di quest’anno vogliamo scendere in piazza, con un corteo partecipato e popolare che non si svolga nel centro cittadino. In Valpolcevera il 25 aprile non è solo un appuntamento formale: non è una commemorazione a cui presenziare o un inutile vezzo nostalgico” comunia Usb, unione sindacale di base, in una nota diffusa.

“In Valpolcevera il 25 aprile si vuole imparare dalla storia. Storia che diventa mezzo di comprensione e risoluzione dei problemi del presente. Storia che diventa mezzo di comprensione e risoluzione dei problemi del presente. Scendendo oggi dai monti nella nostra valle, i Partigiani si troverebbero ad attraversare smarriti la periferia di una città-vetrina. Una città fatta di disuguaglianze dove i quartieri diventano inesorabilmente delle periferie dormitorio abbandonate e senza servizi” prosegue poi.

