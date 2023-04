Fusione Soccer Borghetto-San Francesco Loano. Il sindaco Canepa: “Dispiaciuto ma infastidito nel leggere dichiarazioni così calunniose”

Borghetto Santo Spirito. La notizia della possibile fusione tra la San Francesco Loano e il Soccer Borghetto era nell’aria da qualche tempo, ma una settimana fa ha trovato una maggiore certezza. “Siamo ai dettagli” annunciavano in coro Ferrara e Burastero, i due presidenti dei club.

Una questione che ha riguardato molto anche il comune borghettino che, nella figura del sindaco Giancarlo Canepa, ha voluto spiegare come viene vista dall’amministrazione. “Ho parlato stamattina con il presidente Ferrara – rivela Canepa – con il quale ci siamo sempre confrontati negli anni, condividendo i momenti belli e quelli brutti, analogamente a tutte le realtà sportive del paese. Sono dispiaciuto che ci debba lasciare una società prestigiosa come quella del Soccer, alla quale siamo estremamente riconoscenti, però è vero che la situazione del campo da calcio per loro è stata evidentemente penalizzante. Bisogna dire che l’amministrazione ha sempre fatto il possibile per far si che tutte le società sportive di Borghetto possano usufruirne per le loro attività”.

