Giorgi: “Degrado inaccettabile nel cimitero di Sarzana”

La capogruppo M5S Federica Giorgi ha presentato un’interrogazione in merito al degrado del cimitero di Sarzana, la cui risposta è attesa nel corso dell’ultimo consiglio di questa legislatura. “Le tombe sono sepolte dalla vegetazione incolta – scrive dopo aver ricevuto diverse segnalazioni – le pareti dei muri sono scrostate ed ammuffite con infiltrazioni di acqua che cade a terra dal soffitto. Persino i pochi annaffiatoi per dare acqua ai fiori sono bucati”. L’esponente dell’opposizione aggiunge: “La sensazione che si ha entrando nel cimitero è quella di trovarsi in luogo di abbandono più che in un luogo sacro e di ricordo dei nostri affetti più cari”. La prossima candidata alle amministrative chiede quindi “un pronto intervento per rendere il cimitero più decoroso possibile”.

