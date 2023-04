L’IC Teglia sul set del cortometraggio scritto dagli studenti

Genova. La magia del cinema prende forma ogni mercoledì pomeriggio per un gruppo di circa trenta studenti dell’Istituto Comprensivo Teglia di Genova, guidato dalla dirigente scolastica Maria Elena Tramelli; nei locali del Tosca Hub – polo creativo-territoriale in via Linneo a Genova Begato – giovani aspiranti registi e attori si cimentano con la scrittura, la recitazione e i rudimenti della settima arte.

Il progetto CORTO TEGLIESE (o del favoloso viaggio di un Istituto Comprensivo nel grande mare del cinema) è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale “Cinema e Immagini per la Scuola” promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione ed è la naturale prosecuzione di un percorso che l’Istituto porta avanti da oltre cinque anni, proponendosi come una scuola di periferia (pro)attiva nella lotta alla povertà educativa, nella diversificazione dell’offerta formativa, nell’apertura della scuola al territorio.

