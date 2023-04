Nuova avventura per Nenad Bjelica, allenerà i turchi del Trabzonspor

Nenad Bjelica di nuovo in viaggio. Il tecnico croato ex Spezia è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Trabzonspor, detentori del titolo di Turchia e oggi a metà classifica in Superlig. Nelle sue fila un paio di ex serie A come Stryger Larsen e Hamsik. Bjelica viene da quattro anni in patria con Dinamo Zagabria e Osijek, prima ancora le due stagioni al Lech Poznan che seguirono il campionato e mezzo di serie B con lo Spezia. Ha firmato fino al 2025.

