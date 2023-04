Nuovo forno crematorio a Staglieno, Bucci: “Andiamo avanti”. Gratarola: “Nessuno stop”

Genova. “Andiamo avanti, non c’è nessun problema”. Così il sindaco Marco Bucci, a margine del Consiglio comunale a Palazzo Tursi, commenta l’ordine del giorno approvato oggi in Regione che impegna la giunta Toti a “normare la sospensione delle autorizzazioni” per i nuovi forni crematori “fino all’emanazione del piano regionale di coordinamento”, provvedimento scaturito dalla commissione sull’impianto previsto a Staglieno.

E in una nota in serata interviene l’assessore Angelo Gratarola: “L’ordine del giorno votato oggi è un impegno della giunta a normare un percorso futuro. Certamente non è vincolante per i progetti in essere, che non subiscono alcuno stop. Stiamo lavorando per giungere al più presto ad un regolamento che consenta di coordinare l’attività dei forni crematori in Liguria”.

