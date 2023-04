Perdite idriche, Peracchini assicura: “Non soffriremo la siccità quest’anno”. E il Consiglio chiede al Parco di rivedere i criteri d’accesso all’Area marina delle Cinque Terre

Non solo battibecchi e interpellanze, il Consiglio comunale spezzino ieri sera si è occupato anche dell’annoso problema delle perdite idriche, delle attività permesse nell’Area marina protetta delle Cinque Terre alle imprese di noleggio e locazione di barche e dell’accordo per ospitare alcuni cani e gatti provenienti dal comune di Vezzano Ligure nel canile di San Venerio.

Ed è stata proprio la delibera relativa al canile, la prima a essere affrontata in ordine di tempo, grazie a un’inversione dei lavori richiesta dal gruppo della Lega. “Sarà una gestione associata dei servizi – ha spiegato l’assessore per i Diritti degli animali, Lorenzo Brogi – tra i due Comuni. Abbiamo stabilito una tariffa di 5.50 per i cani e una di 3 euro per i gatti gestiti. Al Comune di Vezzano viene garantito l’accesso in ogni momento per controllare la struttura. Gli animali presenti al Pezzino non verranno trasferiti nella nostra struttura di San Venerio, fatto salvo per un massimo di 5 cani e 6 gatti all’anno”.

Pochi minuti dopo, senza che ci fossero interventi da parte dei consiglieri che peraltro avevano già affrontato il tema in commissione, la delibera è stata approvata all’unanimità.

