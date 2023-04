Sanità, Regione copre il “buco” del 2022 spostando 35mln destinati ai servizi essenziali: opposizione sulle barricate

Genova. La Regione Liguria userà i 35 milioni di euro del fondo integrativo destinato alla ripartenza della sanità post Covid, attualmente impiegati a garanzia dei Lea, per ripianare un eventuale disavanzo nell’esercizio del 2022. È quanto prevede la legge regionale approvata oggi dal Consiglio con 19 voti a favore (maggioranza di centrodestra) e 11 voti contrari.

La norma prevede che “nel caso in cui, in sede di determinazione del risultato di esercizio delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale a chiusura dell’esercizio precedente, emerga un disavanzo, i fondi di cui al comma 2 per l’esercizio in corso”, cioè quelli del fondo integrativo previsto dalla legge regionale 13 del 2021, “sono ridestinati in tutto o in parte alla copertura del disavanzo dell’esercizio precedente. A tal fine la giunta regionale è autorizzata a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio”. Il fondo, istituito “per dare attuazione al piano di risposta al fabbisogno sanitario post Covid-19”, ammontava a 46,1 milioni nel 2021 e a 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

