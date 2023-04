Savona Calcio. Tredici anni fa il salto in C2, ora due club e “Bacigalupo” vuoto da 4 anni

Era il 18 aprile 2010 e il Savona pareggiando 1 a 1 sul campo dell’Acqui tornava tra i professionisti, nell’allora Serie C2 (qui gli highlights della partita). Era la squadra dell’imprenditore Andrea Pesce e di mister Salvatore Jacolino. Fra circa tre settimane invece, ricorreranno i 10 anni dalla promozione in Serie C1 del 5 maggio 2013: presidenza Dellepiane, guida tecnica di Ninni Corda. In dieci anni, si è passati dalle soglie della Serie B ad avere, allo stato attuale, un Savona in Prima Categoria senza giocatori e senza staff tecnico e un neonato Città di Savona di cui si attendono sviluppi a stretto giro di posta. Al contempo riflesso dei problemi del Savona in passato e causa attuale della poca appetibilità della piazza per lo stato in cui versa è lo stadio “Bacigalupo”, il cui manto erboso è stato irrorato d’acqua tutta la stagione ma mai calpestato da tacchetti.

Le vicende di come si sia giunti a questa situazione desolante sono note. Le promesse del milanese Patrassi si sono tramutate in meno di un anno nel fallimento. Ora però è dal 2019, con in mezzo la pandemia certo, che a Savona non si riesce a riportare la squadra di un capoluogo di provincia nella categoria di competenza, almeno la Serie D. Una situazione sportivamente grottesca visto che, senza guardare troppo lontano, l’Entella se la gioca per la promozione in Serie B, il Sestri Levante giocherà in Serie C, il Vado è ai vertici della Serie D, il Ligorna – squadra di un quartiere di Genova – è quinto in Serie D. E gli esempi si sprecano, con la Cairese che si sta attrezzando per salire in Serie D e con l’Albenga pronto ad approdare in quarta serie.

