A Diano Marina arriva Happy Yò!, la tua yogurteria di alta qualità

Diano Marina. È tutto pronto a Diano Marina per la grande apertura di Happy Yò!, brand Made in Italy noto per la qualità inimitabile dei suoi prodotti.

Passando dagli yogurt gelato alle crêpes, dai waffle agli american pancake, dalle centrifughe ai bubble tea, dagli smoothie ai frappé, l’attività, gestita da Silvia e Valerio, propone una vasta gamma di prodotti formulati esclusivamente da Happy Yò! ad “etichetta pulita”, attribuzione riservata per l’uso esclusivo di materie prime sane e di alta qualità organolettica, adatti inoltre per i consumatori intolleranti al lattosio ed al glutine.

