Box in vendita al Park centrostazione: Atc mobilità e parcheggi apre alle manifestazioni di interesse

Quattro box auto in vendita al Park centrostazione della Spezia in Piazzale delle Medaglie d’oro. Atc mobilità e parcheggi Spa acquisirà fino al 30 giugno 2023 le manifestazioni di interesse.

“Gli immobili, oggetto della manifestazione d’interesse all’acquisto delle singole unità immobiliari, sono stati individuati con delibera del

Consiglio di Amministrazione datata 03 aprile 2023 – si legge in una nota -. La documentazione relativa alle singole unità immobiliari ed i modelli da utilizzarsi, obbligatoriamente, per la formulazione della manifestazione dell’interesse all’acquisto della proprietà superficiaria sono prelevabili presso il sito www.mobpark.eu, nella sezione “News”. Nella stessa sezione, è possibile reperire anche le indicazioni sul prezzo di vendita di ogni singola unità immobiliare. Ogni interessato potrà far pervenire la propria manifestazione di interesse in busta chiusa con consegna amano presso l’Ufficio Segreteria in Via Saffi 3, 19126 La Spezia oppure via pec all’indirizzo atcmp@pec.it, con indicazione “Manifestazione di interesse Box Park Centrostazione”.

Termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse sarà il 30 giugno 2023. Il responsabile del procedimento è il Simone Bertolini contattabile e sarà contattabile all’indirizzo s.bertolini@mobpark.it. Per eventuali visite sul posto è necessario contattare il predetto responsabile con congruo anticipo.

