Calcio. Play off e play out, un meccanismo da aggiustare?

Tutti i campionati dilettantistici prevedono i play off e i play out. Una formula che consente di tenere “sulla corda” il maggior numero di squadre possibile regalando campionati più avvicincenti e, perché no, scontri diretti che aumento l’interesse per tutto il movimento.

Un meccanismo che tutela le squadre meglio classificate con la regola dei 7 o 5 punti a seconda del numero di partite di un torneo ma soltanto in parte. In sostanza, se tra seconda e quinta o tra terza e quarta il gap di punti è pari o superiore alle due cifre menzionate “salta” la semifinale e si passa direttamente alla finale play off. A questo punto possono sorgere però sfide tra squadre con tantissimi punti di distacco. Un esempio recente, ma come ve ne sono da tempo, è la finale play off del Girone “A” di Prima Categoria, che vedrà il Camporosso opposto alla San Francesco Loano, squadra che ha collezionato ben 11 punti in meno rispetto agli imperiesi. In sostanza, sei punti di distacco hanno impedito all’Andora di fare la semifinale, mentre con un gap di undici si disputa la finale.

