Chiavari: Tribunale, rebus sede; prossima riunione della Commissione

Da Nicola Orecchia, Presidente della Commissione comunale per la ventilata possibilità di apertura della sede di Chiavari

Sopralluogo della Commissione di scopo per la riapertura del Tribunale del Tigullio

e nuova riunione il 27 aprile ore 12.30

Chiavari 19.04.2023

Si è svolto il sopralluogo della Commissione di scopo per la riapertura del Tribunale del

Tigullio presso il nuovo palazzo di Corso De Michiel civ. 79, in un contesto collaborativo,

grazie alla disponibilità degli enti che hanno consentito l’accesso ai locali e fornito tutte le

informazioni richieste.

Scopo della visita dei commissari, accompagnati del tecnico incaricato del Comune, è stato

quello di verificare l’effettivo utilizzo dei locali nella loro interezza e l’eventuale possibile

loro ridimensionamento, al fine di poter valutare l’inserimento anche degli uffici giudiziari

nel caso dell’auspicata riapertura del Tribunale.

La Commissione, infatti, ha il compito di svolgere un’attività istruttoria e consultiva per

predisporre il progetto per riportare il presidio giudiziario a Chiavari e non certo quello di

privare Chiavari di altri servizi pubblici già esistenti ed altrettanto importanti per il nostro

territorio.

Non compete alla Commissione, quindi, decidere se, chi e dove eventualmente trasferire gli

enti ospitati all’interno del nuovo palazzo, ma all’amministrazione e alla sua giunta, nel caso

non fosse possibile la coesistenza di tutti gli uffici nello stesso palazzo.

La Commissione nell’ultima riunione, ha ritenuto che prima di avviare il lavoro di

progettazione, sia necessario verificare preventivamente se e quali locali siano disponibili

per ospitare i nuovi uffici giudiziari.

E l’attenzione è stata prioritariamente rivolta al nuovo palazzo di corso De Michiel per i

seguenti evidenti motivi:

1) è stato progettato e costruito per ospitare il tribunale e non uffici pubblici (correttamente

trasferiti in questi anni per non lasciare una “cattedrale nel deserto”);

2) È stato finanziato per tale destinazione dal Ministero della Giustizia con un investimento

di 14.000.000,00 €;

3) Risulta ancora parzialmente vincolato per uso giustizia;

4) Al suo interno verrebbe realizzata la c.d. “Cittadella della Giustizia” dove sarebbero

concentrati nello stesso posto: tribunale, procura, giudice di pace, carcere (collegabile con

un tunnel al tribunale), commissariato di polizia e guardia di finanza;

5) È di proprietà del Comune di Chiavari;

6) Il Sottosegretario Delmastro Delle Vedove durante la sua recente visita a Chiavari ha

dichiarato espressamente che la disponibilità di questa infrastruttura è un punto di forza

per il progetto di riapertura del tribunale a Chiavari.

» leggi tutto su www.levantenews.it