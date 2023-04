Cultura, il Comune di Genova riceve il “Premio Spadolini” per i Rolli Days

Genova. Il Comune di Genova si è aggiudicato un attestato di merito intitolato a Giovanni Spadolini, primo ministro dei beni culturali nella storia della Repubblica, “per la gestione, l’ideazione e l’organizzazione dei Rolli Days”. L’iniziativa è stata promossa dall’ente Stati Generali del Patrimonio Italiano, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al sindaco Marco Bucci, nel corso della cerimonia che si è svolta questa mattina a Palazzo del Collegio Romano: «È stato un piacere ricevere, a nome della città di Genova, l’attestato di merito senatore Giovanni Spadolini – ha commentato il sindaco – Il patrimonio dei Rolli è unico, lavoriamo 365 giorni all’anno per la loro valorizzazione e conservazione in stretta sinergia tra istituzioni culturali e amministrative. I Rolli sono la punta di diamante di un’offerta turistica integrata che non si limita a valorizzare solo una parte del patrimonio ma propone un viaggio attraverso tante eccellenze che rendono la Liguria e Genova un posto unico da essere visitato, grazie all’enorme ricchezza esistente e a chi si prende cura con competenza e amore del nostro patrimonio».

