Federippi e Giorgia Soleri da Pechino a piazza Verdi

Reunion spezzina per le concorrenti di Pechino Express Giorgia Soleri, Federippi e Caterina Vergassola. “Le attiviste” ieri sono infatti arrivate in città per la presentazione di “Femminucce – donne che cambiano le regole”, organizzata ieri al Circolo Fantoni da Spezia Dinamika. L’autrice Federica Fabrizio (Federippi), voce del femminismo in Italia, ha raccontato le protagoniste del libro insieme a Daniela Cremona, imprenditrice, influencer e creator Youtube spezzina con il nome di Misscreamycreamy. All’incontro, molto partecipato e sviluppato su temi di strettissima attualità, hanno preso parte anche Soleri e Vergassola, reduce a sua volta dall’esperienza nel reality con il padre Dario nella coppia degli “Ipocondriaci”. Un’importante occasione di promozione anche per la città – dalla Morin a Piazza Verdi – visto che questa mattina ha fatto da sfondo a stories e foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram. (foto da Instagram)

