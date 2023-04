Fine settimana intenso per la scuola di pallavolo sanremese Mazzucchelli

Sanremo. Il fine settimana da poco concluso è stato ricco i impegni per la scuola di pallavolo Mazzucchelli che ha visto diverse sue squadre disputare le rispettive partite di campionato/coppa. Per iniziare al meglio il weekend pallavolistico la Mazzucard U12 Misto ha ottenuto un’importante vittoria per 3-0. Sabato 15 aprile infatti, presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo alle 11, la formazione matuziana ha ospitato la compagine avversaria, più precisamente il Volley Finale Gialla. Incontro senza troppe difficoltà per la formazione “green” che, grazie ad una bella prestazione, è riuscita ad accaparrarsi la vittoria. Di seguito i punteggi dei set: 25/11 – 27/25 – 25/11.

Nella stessa giornata, alle 16 presso il Palaguzzetti di Loano, la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha dovuto fronteggiare le padroni di casa del San Pio X nell’incontro valido per il campionato U14/F CSI. Bella prestazione quella espressa dalla formazione della “SDP Mazzucchelli” che con il punteggio di 3/1 è riuscita a portarsi a casa un’ importante vittoria dove tutte le ragazze hanno espresso ottime azioni di gioco sia in fase offensiva che difensiva.

