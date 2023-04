Gabriele Sismondini presenta la sua squadra: «Uniti per garantire a Ventimiglia un distacco dal passato»

Ventimiglia. Decine di persone sono accorse nella pedonale via Hanbury per la presentazione ufficiale del candidato sindaco Gabriele Sismondini e delle quattro liste che formano la sua coalizione: “Sismondini Sindaco”, “Ventimiglia Riparte”, Pd e “Ventimiglia è in movimento”.

«Perché dobbiamo sostenere Gabriele e tutta la sua squadra? – ha detto il consigliere regionale Enrico Ioculano – Qualcuno mi ha detto, tempo fa, che questo matrimonio sarebbe stato meglio non farlo. Io ho risposto che noi questo matrimonio avremmo dovuto farlo quattro anni fa, e probabilmente se lo avessimo fatto quattro anni fa, tante cose che non ci sono piaciute in questi quattro lunghi anni non le avremmo vissute: le passeggiate a sbalzo che alla prima mareggiata sono andate via, l’ennesimo commissariamento, nessuno che si è occupato delle frazioni, nessuno che si è occupato del cambio di gestione dell’igiene urbana, il fatto di aver lasciato per tre inverni di fila, mamme e bambini per strada, senza un riparo. Queste son tutte cose che se probabilmente avessimo elaborato questo progetto prima, quattro anni fa, oggi non le avremmo viste né vissute. La litigiosità che abbiamo visto in questi anni non l’avremmo vissuta e continueremo a vivere in una città più serena, più tranquilla, curata, con un gruppo appassionato non di se stesso e del potere, ma della sua città, che avrebbe lavorato per la sua città». «Quello che è mancato in questi anni è stato il buon senso – ha aggiunto Ioculano – E il fatto di aver iniziato a lavorare assieme in opposizione ci ha portato a guardarci in faccia e dirci che questa era la strada giusta da intraprendere. Sostenete Gabriele Sismondini e vedrete che nel giro di qualche anno riusciremo a ritornare in una città vivibile, pulita, decorosa e rispettosa anche di chi passa per una sola notte».

