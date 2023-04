I giovani jazzisti del Puccini escono dal conservatorio per il Jazz Appreciation Month

Il Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia porta il suo dipartimento Jazz fuori dalle aule. In occasione del il Jazz Appreciation Month, mese dedicato alla musica Jazz nel mondo, e in prossimità dell’International Jazz Day che nel 2011 l’UNESCO ha dichiarato giorno dedicato al jazz, si svolgeranno due concerti, il 21 e 28 aprile, presso il Liceo Artistico e Musicale Cardarelli, dedicati agli studenti del liceo. Per l’occasione il Conservatorio incontrerà gli studenti e i docenti del Liceo Artistico e musicale Cardarelli della Spezia nell’Auditorium del Liceo. L’obbiettivo di questi due giorni è far conoscere da vicino ai ragazzi del Liceo le attività e i corsi del dipartimento jazz del Conservatorio. Nella prima data del 21 aprile alle ore 10.30, avrà luogo un concerto degli studenti del Conservatorio. Suonerà la classe di musica d’insieme del Triennio Jazz, tenuta dal Maestro di composizione Dimitri Sillato, con Giacomo Ciardi al pianoforte, Lucia Virdis e Lorenzo Ferrando alle voci, Leonardo Bocchia al contrabbasso e Gabriele Guidi alla batteria. Il 28 aprile alle 10.30, dopo una breve presentazione, si svolgerà un concerto degli insegnanti del dipartimento jazz. Parteciperanno il Maestro di pianoforte Jazz Piero Gaddi, coordinatore del Dipartimento Jazz del Conservatorio, che sarà affiancato dalla docente di canto jazz Michela Lombardi, dal docente di Basso Elettrico e Contrabbasso Jazz Ferruccio Spinetti e dal docente di Batteria e Percussioni Jazz Giovanni Campanella. Il 21 giugno un altro gruppo di musica d’insieme del dipartimento jazz suonerà in Piazza Magenta, davanti al Teatro Civico. La serata vedrà l’esibizione di diversi dipartimenti del conservatorio, dislocati in varie parti della città.

La Scuola di Jazz del Conservatorio “Giacomo Puccini” ha una storia di oltre venti anni. Il Dipartimento Jazz-Nuove tecnologie e linguaggi musicali è stato istituito nel 2005 per creare un percorso di studi improntato all’apprendimento del linguaggio jazzistico in tutti i suoi aspetti, e nel 2014 si è reso autonomo. L’approccio innovativo e la qualità dell’offerta formativa hanno portato ben presto ad uno sviluppo notevole sia nel numero degli studenti iscritti sia nella ricchezza della produzione artistica. Dal 2007 al 2015 sono molte le attività della “LSJO-La Spezia Jazz Orchestra”, fondata dal Prof. Alessandro Fabbri, che ha suonato in Italia e all’estero, accogliendo anche strumentisti che non si formano nella Scuola di jazz, per offrire loro l’opportunità di frequentare ciò che si ritiene una delle “palestre” più importanti per la formazione di un musicista.

