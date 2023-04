Il “Coast to coast” tra mare e terra al centro dell’11^ edizione di Slow Fish: il 13 e 14 maggio appuntamenti anche ad Alassio

Alassio/Genova. Arriverà a toccare anche Alassio l’undicesima edizione di Slow Fish organizzata da Slow Food e Regione Liguria in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Genova e in programma dall’1 al 4 giugno, nel lungo weekend legato alla festività del 2 giugno, nell’area del Porto Antico e in piazza Caricamento di Genova.

“Un racconto affascinante ma anche una denuncia forte frutto della consapevolezza che la piccola pesca sta soffrendo, a tutte le latitudini e lungo tutte le coste. Le sfide sono tante,

troppe forse, dal ricambio generazionale, alla riduzione dei margini di guadagno, e a tutto questo si aggiunge la crisi climatica. Quella della piccola pesca è una cultura, un sapere che rischia di scomparire nel giro di alcune generazioni e noi di Slow Food siamo convinti che senza i pescatori le nostre coste avranno perso anima e bellezza”. E’ questo il messaggio arrivato dalla presentazione dell’edizione 2023 della manifestazione.

