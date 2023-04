Incendio doloso al Bagnun di Riva Trigoso: gli investigatori vicino all’individuazione degli autori

Sestri levante. Potrebbero essere già stati individuati i responsabili dell’incendio che ieri ha distrutto la storica sede dell’Associazione del Bagnun di Riva Trigoso a Sestri Levante (Genova).

Nonostante la manomissione di due telecamere poste nei pressi della struttura, il certosino lavoro dei vigili urbani per controllare decine di impianti di sorveglianza privati e pubblici è servito a ricostruire gli attimi prima della violenta esplosione. Le immagini sono ora in mano ai carabinieri di Sestri Levante che stanno svolgendo gli accertamenti del caso per poi segnalare alla Procura della Repubblica di Genova gli autori dell’ incendio doloso che oltre a distruggere la struttura comunale ha anche causato il ferimento di un vigile del fuoco intervenuto per domare il rogo.

