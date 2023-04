La Goletta Oloferne attracca in Darsena, a Genova sbarca il progetto Parole Scofinate

Genova. Attraccata questa mattina in Darsena davanti al Galata Museo del Mare la Goletta Oloferne con a bordo un equipaggio d’eccezione: 10 studenti in rappresentanza di tutti gli istituti liguri che hanno preso parte al progetto “Storie Sconfinate” e che hanno consegnato al Mu.MA il passaporto dell’Umanità.

Il documento, realizzato in collaborazione con studenti delle scuole superiori Liceti e Capellini-Sauro e alunni delle scuole primarie dell’IC Quinto-Nervi (Ge), dell’IC Rapallo-Zoagli e dell’IC “Don Lorenzo Milani” della Spezia e che attesta l’impegno di chi lo possiede a rispettare i valori individuati dai giovani e riconosciuti come fondamentali per “essere umani”, è stato collocato al termine del percorso “Italiano Anch’io”, sezione permanente sull’ immigrazione contemporanea in Italia, all’interno del padiglione MeM Memorie e Migrazioni situato al terzo piano del Museo.

