Modifiche al mercato di Sanremo, la nota congiunta di Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti

Sanremo. Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti precisano la propria posizione in merito alla situazione degli ambulanti del mercato di Sanremo. Il tema è sempre quello dell’accordo sulle modifiche organizzative da attuare in occasione dei lavori previsti in piazza Eroi Sanremesi. L’indicazione delle tre associazioni di categoria è quella di privilegiare una soluzione che sia sostenibile con le modifiche necessarie per lo svolgimento degli interventi, senza però andare a penalizzare le attività della zona.

Per questo si ribadisce la contrarietà a chiudere via Feraldi perché tale provvedimento andrebbe ad incidere negativamente su tutta l’area commerciale ed artigianale a monte, tra via Martiri e via Agosti, con conseguenti ripercussioni sulle attività presenti in quella zona. Si conferma inoltre la propria convinzione sul mantenimento del mercato nell’attuale sede di piazza Eroi Sanremesi, pur con i correttivi organizzativi che saranno necessari per permettere l’effettuazione dei lavori in programma.

