Nuova vita per il viadotto di via della Pace a Pietra Ligure: fondi Pnrr per messa in sicurezza

Pietra Ligure. A fine 2022 hanno avuto inizio i lavori di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale del viadotto di via della Pace, situato nell’immediatezza del casello autostradale di Pietra Ligure e composto da cinque campate di circa 18 metri ciascuna, per uno sviluppo complessivo di circa 90 metri.

L’obiettivo principale dell’opera è quello di ricreare le condizioni di sicurezza della struttura, prevedendo anche un miglioramento della portata a 44 tonnellate a fronte delle attuali nove. L’intervento complessivo ammonta a un totale 520.000 euro, interamente finanziato con fondi Pnrr.

